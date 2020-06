Governo injecta perto de meio milhão na ‘Madeira Parques’ para cobrir prejuízos

O Governo Regional autorizou a injecção de perto de meio milhão de euros na empresa pública ‘Madeira Parques Empresariais’ destinado ao pagamento de dívidas e à cobertura de prejuízos. A decisão foi publicada esta segunda-feira no Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira.

A MPE - Madeira Parques Empresariais, Sociedade Gestora, S.A. (MPE. S.A.), é uma empresa de capitais públicos, criada em 2001, sendo actualmente a concessionária do serviço público de criação, instalação, gestão, exploração e promoção dos parques empresariais, nos termos do contrato de concessão celebrado com a Região Autónoma da Madeira, em 27 de Março de 2006.

Considerando que a Região é titular de 92,84% do capital social da MPE, no valor nominal superior a 22 milhões de euros (mais precisamente 22.429.905 euros), entendeu o Governo Regional que “é premente garantir o cumprimento a tempo e horas dos pagamentos daquela empresa pública”, nomeadamente o serviço da dívida no ano de 2020.

Para fazer face a este encargo, o executivo madeirense autorizou a entrada de capital na MPE, para a cobertura de prejuízos, de 465 mil euros, valor que já se encontra inscrito no Orçamento da Região para o ano de 2020.