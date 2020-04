Governo diz que acusações do PCP são “injuriosas e absolutamente falsas”

Respondendo a uma acusação do PCP-Madeira que acusou hoje o Governo Regional de “aldrabice” na factura da electricidade, a vice-presidência do Governo diz que tal não passa de declarações “injuriosas e absolutamente falsas”, relembrando que todos os clientes empresariais, particulares e instituições de caráter social, desportivo e cultural, à excepção das entidades oficiais, regionais e municipais, foram isentados do pagamento do consumo de energia eléctrica entre 16 e 31 de Março de 2020.

No entanto, a medida será implementada através de crédito nas facturas enviadas a partir de 8 de Abril, ou seja, será “creditado (descontado) o montante que teria de pagar relativamente aos consumos incorridos entre 16 e 31 de Março”, sendo o desconto calculado “com recurso a uma média diária do consumo do mês a que diz respeito”, refere o gabinete de Pedro Calado através de comunicado.

A vice-presidência informa ainda que foi alargado por mais 30 dias, e sem qualquer penalização, todos os prazos de pagamento das faturas da EEM-Empresa de Eletricidade da Madeira que se vençam entre 16 de Março e 16 de Abril de 2020 dos clientes empresariais, particulares, e instituições de caracter social, desportivo e cultural, à excepção das entidades oficiais, regionais e municipais.

Assim, se a data da factura for anterior a 8 de Abril e se o período de facturação corresponder ao período de isenção (16 a 31 de Março), o desconto será reflectido na factura do mês seguinte.

A vice-presidência recorda ainda que a 20 de Abril, o ponto de situação era:

“1 - 53.400 contratos de baixa tensão com a isenção processada, que corresponde a 1,7 milhões de euros;

2 – A essa data, faltavam 83.500 contratos, cujas isenções seriam concedidas nas faturações mensais emitidas após 20 Abril, perfazendo mais 2,7 milhões de euros.

3 – As isenções para contratos de média ou baixa tensão empresarial estão todas concedidas, representando perto 908 mil euros”.

Desta forma, o Governo Regional informa que “vai suportar cerca de 5,6 milhões de euros em isenções no pagamento da factura da electricidade”.

Em caso de dúvidas, a Empresa Electricidade da Madeira tem disponível a linha 800 221 187 e o e-mail [email protected]