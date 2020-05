GNR-Madeira fiscaliza mais de 9 mil cidadãos e 7 mil viaturas

A acção do Comando Territorial da Madeira desenvolveu-se no âmbito das diversas operações levadas a efeito pelo Comando da Guarda - Operação “Contenção”, Operação “Fronteira Segura”, Operação “Fique em casa”, Operação “Páscoa em Casa” e Operação “Transição Segura” - direcionadas para a fiscalização do cumprimento das medidas derivadas do Estado de Emergência, que vigorou entre 19 de março a 02 de maio.

Em resultado foram fiscalizados 9.186 cidadãos, 7.316 viaturas, 852 cargas com mercadorias e 104 embarcações. No que diz respeito aos cidadãos fiscalizados, não houve qualquer detenção por crime de desobediência, tendo-se registado 1.038 acatamentos do dever geral de recolhimento, 56 acatamentos do dever especial de proteção e 3 encerramentos de instalações e estabelecimentos.

De salientar ainda as diversas colaborações com as entidades regionais: com a PSP no dispositivo de segurança da Quinta do Lorde, na Operação “Páscoa em Casa” e na Operação “Transição Segura”; com a APRAM no controlo de embarcações provenientes de fora da Região Autónoma da Madeira, atracações não autorizadas e controlo dos tripulantes; com o SEF na vigilância e controlo dos Postos de Fronteira marítimos; com a ARAE na fiscalização de estabelecimentos comerciais; com a Polícia Marítima na operação de vigilância e controlo de acessos às Zonas de Apoio Balnear; com a Alfândega do Funchal no controlo de acessos à Zona Franca da Madeira; com a Câmara Municipal de Santa Cruz no controlo de acessos ao mercado do Santo da Serra; e com a Autoridade de Saúde no controlo dos cidadãos a quem foi imposta a medida de confinamento obrigatório ou isolamento social.