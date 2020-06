GESBA com situação financeira “muito estável” apesar da pandemia

A Comissão de Especializada de Recursos Naturais e Ambiente ouviu hoje, a pedido do PSD, os administradores da GESBA, Empresa de Gestão do Sector da Banana.

Jorge Dias, do Conselho de Gerência, e João Rosa, director e coordenador de Produção responderam às questões dos deputados presentes neste grupo de trabalho parlamentar. Nuno Maciel fala de “uma audição muito esclarecedora” e destaca a estabilidade financeira da GESBA.

“A situação financeira é muito estável. A empresa está a pagar a tempo e horas, quinzenalmente, aos produtores. Portanto, garante estabilidade aos produtores, por um lado, e garante também um serviço de proximidade que não existe em mais nenhuma empresa. Vai inclusivamente ao terreno buscar o produto do agricultor para depois poder pagar ao agricultor esse mesmo produto”, salientou o presidente da Comissão Especializada de Recursos Naturais e Ambiente.

Nuno Maciel enaltece também a “estratégia de futuro” traçada pela empresa e explica que “com os investimentos, que vamos ter no Lugar de Baixo, o Turismo vai poder experimentar e sentir este sector”. “A investigação saí também reforçada com reflexos no rendimento dos agricultores”, acrescenta.

O presidente da Comissão Especializada de Recursos Naturais e Ambiente recorda que “há 10 anos nós tínhamos 650 hectares de produção de banana e produzíamos 13 mil toneladas”. “Hoje com os mesmos 650 hectares produzimos 22 mil toneladas. Há um trabalho de qualidade que é fruto do trabalho dos agricultores e do acompanhamento técnico da GESBSA aos ‘bananicultores’”, vinca.

Realça ainda que “a empresa que gere o sector da banana na Madeira não parou durante a pandemia de covid-19. “São 300 trabalhadores da GESBA que deram o corpo ao manifesto e que não deixaram esta empresa parar”, garantindo assim a continuidade do rendimento mensal dos agricultores, remata Nuno Maciel.