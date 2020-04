Um dos aspectos contemplados no Fundo de Apoio Social de 5 milhões de euros é o auxílio no “pagamento das rendas das habitações ou quartos” dos estudantes deslocados no continente. Este foi um dos anúncios feitos por Miguel Albuquerque, esta segunda-feira, na Quinta Vigia.

“Vamos começar a operacionalizar um conjunto de fundos que vem do Fundo de Apoio Social, dos 5 milhões de euros, que consubstanciam um conjunto de apoios para as famílias”, disse Miguel Albuquerque.