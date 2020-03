A Câmara Municipal do Funchal dinamizou, na tarde de ontem, no salão nobre da autarquia, a tertúlia ‘Em 2020 ainda existem papéis de género?’, inserida na Semana das Mulheres que assinala as comemorações do Dia Internacional da Mulher, celebrado no próximo dia 8 de Março.

O painel teve como convidados Raquel Ramos, piloto de aviação comercial, Leonor Pereira, campeã de karting, Nuno Farinha, a educadora de infância e Alferes Francisca Albergaria, oficial da GNR, “todas com profissões que outrora eram exercidas pelo género oposto e que a sociedade por vezes ainda descrimina”.

Este debate pretendeu precisamente “desmistificar esses preconceitos e combater esse julgamento que um determinado género não pode desempenhar esta ou aquela função”, explicou na ocasião a vereadora com o Pelouro da Igualdade no Município, Madalena Nunes.

A Semana das Mulheres tem o intuito de promover acções sobre a temática da Igualdade, através de um programa diversificado de sessões de informação e sensibilização, debates, oficinas de trabalho e jogos lúdico-pedagógicos.

A tertúlia contou com uma plateia com mais de uma centena de participantes, onde também estava presente Guida Vieira, Conselheira Municipal para a Igualdade.

Amanhã terá lugar na Biblioteca Municipal do Funchal o lançamento do livro ‘Feminismo e Igualdade’, e no dia 8 de Março será projectado o filme ‘Mulheres do Meu País’, de Raquel Freire, no Teatro Municipal Baltazar Dias, cujo bilhete tem um custo de 3 euros.

Além destas acções, o programa da Semana das Mulheres contempla actividades diárias com públicos infantil, juvenil e sénior e com a exposição ‘Mundo Igualitário do ponto de vista do género - Um tributo a quem luta pelos direitos das mulheres’, patente no Átrio da Câmara Municipal até dia 12 de Março.