A Câmara Municipal do Funchal (CMF), através do Balcão do Investidor, associa-se ao Turismo de Portugal, e vai apoiar a divulgação do selo ‘Clean&Safe’, uma iniciativa que visa distinguir as actividades turísticas que assegurem nos seus estabelecimentos, o cumprimento de todas as recomendações da Direcção-Geral de Saúde.

“O Balcão do Investidor vai assim, a partir da próxima segunda-feira, promover o registo do selo ‘Clean&Safe’, que pode ser realizado na plataforma www.eportugal.gov.pt, e disponibiliza-se para prestar os esclarecimentos necessários a todos os proprietários de estabelecimentos do sector do Turismo, nomeadamente agências de viagens, empresas de animação turística, empreendimentos turísticos, restauração e bebidas, alojamento local, e rent-a-car”, clarifica a autarquia em comunicado de imprensa.

“O Funchal, enquanto cidade de confiança, procura, com esta medida, sensibilizar as empresas e os profissionais, para a importância da adopção das medidas preventivas para evitar a propagação, e a contaminação dos espaços comerciais com o novo coronavírus. Procurando enaltecer, igualmente, o destaque dos dísticos na atracção e confiança dos clientes a estes espaços”, sublinha a mesma nota.

O atendimento dos munícipes será feito no período das 9 às 12 horas, mediante marcação prévia pelos canais do Balcão do Investidor, através do número 291 211 041, ou do e-mail balcã[email protected]

Esta medida é dinamizada pelo Turismo de Portugal, pretende promover Portugal como destino seguro, e envolve, entre outros, a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), a Direcção Geral das Actividades Económicas (DGAE), o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT), a Confederação do Turismo de Portugal (CTP), e diversas Associações do Sector Turístico.