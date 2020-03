O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, reuniu esta manhã, em videoconferência, a Comissão Municipal de Protecção Civil do Funchal, na sequência da convocatória feita pelo Município.

A Comissão foi convocada, no âmbito da execução da declaração do estado de emergência, tendo como objectivo avaliar a eventual activação do Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil do Funchal, em função da evolução da situação actual provocada pela Covid-19.

A decisão tomada foi a de “não activar, para já, o Plano Municipal de Emergência, em virtude das medidas que estão actualmente implementadas pelas autoridades competentes serem adequadas à situação actual, sem prejuízo de que este cenário se altere no futuro próximo, assim que tal se considere necessário”, revelou Miguel Silva Gouveia.

Este encontro contou com a presença da Protecção Civil Municipal, Bombeiros Sapadores do Funchal, Bombeiros Voluntários Madeirenses, IASAÚDE, Cruz Vermelha Portuguesa, Polícia Marítima, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Instituto de Segurança Social da Madeira, GNR e PSP.

Miguel Silva Gouveia explica que, neste encontro, “todas as entidades fizeram um ponto de situação das medidas que têm vindo a tomar e do actual nível de operacionalidade das mesmas, tendo-se verificado uma profícua troca de informações e o aprofundamento da coordenação entre todas as entidades em causa.”

O presidente concluiu que “em caso de risco epidemiológico, ou outro risco para a saúde pública, a coordenação das acções de emergência passará para a Autoridade de Saúde competente” e reiterou “a total disponibilidade do Município do Funchal em colaborar em tudo o que for necessário”.