A Câmara do Funchal (CMF) vai canalizar 150 mil euros de apoios a eventos culturais e desportivos, entretanto cancelados ou adiados devido à covid-19, para um programa de fornecimento de material informático a alunos carenciados. A medida foi anunciada pelo presidente da autarquia, Miguel Silva Gouveia, na sequência da reunião de câmara desta quinta-feira (23 de Abril), cujas conclusões foram transmitidas em directo pelo DIÁRIO.

Este programa, designado ‘Funchal Educa +’, “vai disponibilizar equipamentos informáticos e ligações de banda larga à internet aos alunos funchalenses cujas famílias não dispõem de equipamentos informáticos”, precisou Miguel Silva Gouveia, salientando que se trata de um programa “que vem garantir oportunidades iguais para todos os funchalenses na área da educação, respondendo às carências que estão identificadas, e que abrangem várias centenas de crianças e jovens, para que não se assista, durante esta crise, à regressão numa das conquistas de Abril, ou seja, uma educação universal e livre para todos.”

A autarquia conta ter estes equipamentos disponíveis “em breve”, pelo que “os alunos funchalenses dos diversos ciclos de ensino terão, assim, condições para manter as suas actividades lectivas nas actuais circunstâncias, com aprendizagem em casa e recurso à telescola e à videoconferência com colegas e professores, o que consideramos essencial”, reforça o presidente.

Miguel Gouveia anunciou, por outro lado, a criação de uma linha de apoio a pessoas que vivem sozinhas, através de uma parceria com a Associação Conversa Amiga.

O objectivo, explicou, é “minimizar os efeitos da solidão”, que foi agravada pelo confinamento imposto pelo estado de emergência.

“Estas pessoas poderão, a partir de hoje, ter acesso a um conjunto de profissionais, na área psicossocial, para encontrar as melhores estratégias para lidar com o isolamento”, sublinhou.

A linha de apoio funciona de segunda-feira a sábado, entre as 09 e as 18 horas, através do número 925 512 848.