Funchal começa segunda-feira a entregar 500 tablets aos alunos do 1º CEB do concelho

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dá início, na próxima segunda-feira, dia 25 de Maio, à entrega de 500 tablets a alunos que frequentam o 1.º ciclo do Ensino Básico em escolas do concelho, no âmbito do programa ‘Funchal Educa +’, através do qual a autarquia vai disponibilizar equipamentos informáticos e ligações de banda larga à internet aos alunos funchalenses cujas famílias não dispõem destes recursos.

Os alunos em causa foram sinalizados pelas respectivas escolas e a entrega será feita directamente aos encarregados de educação ao longo da próxima semana, no Armazém Municipal de Sta. Rita, na freguesia de São Martinho.

A autarquia solicita, por isso, a todos os encarregados de educação cujos filhos foram sinalizados, e que já receberam confirmação da respectiva escola nesse sentido, para que tenham em conta o cronograma de entrega apresentado pela CMF, que prevê dias e horas de entrega consoante a escola frequentada.

A título de exemplo, na próxima segunda-feira de manhã, entre as 9h e as 13h, os encarregados de educação com filhos sinalizados nas escolas básicas da Cruz de Carvalho, Ribeiro Domingos Dias e Boliqueime podem ir levantar os equipamentos que lhes são devidos, enquanto à tarde, das 13h às 17h30, será a vez dos pais de alunos da Bartolomeu Perestrelo, Pena e a Ajuda. Até quinta-feira, dia 28 de maio, a Autarquia conta ter a entrega concluída aos encarregados de educação das 24 escolas do 1º CEB do Funchal.

A autarquia sublinha que estes primeiros computadores tabulares serão distribuídos prioritariamente pelos alunos/as carenciados do 1º CEB, sendo que, na fase seguinte do projecto, serão adquiridos equipamentos para alunos dos outros ciclos de ensino, que sejam igualmente referenciados pelas escolas, e ainda disponibilizadas ligações de banda larga à internet, até uma dotação global de 150 mil euros.