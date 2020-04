Funchal com mais de metade dos casos positivos

A Madeira está a conseguir controlar a propagação do novo coronavírus que origina a doença da covid-19, com grande parte dos casos confirmados e suspeitos na capital madeirense. Só o Funchal tem mais de metade dos infectados, depois dos três casos reportados nos últimos dois dias associados a uma família residente no concelho, ascendem assim a 22.

Os restantes seis concelhos com casos confirmados são Ponta do Sol e Câmara de Lobos, com 7 casos cada, Santa Cruz com 3, Porto Santo com 2, Calheta e Ribeira Brava com um cada, totalizando 21. Machico a Leste e os três concelhos do norte da ilha, Santana e São Vicente, que já tiveram casos suspeitos mas nenhum confirmado, e Porto Moniz, sem casos suspeitos de todo, continuam fora desta lista indesejada.

Do relatório da situação da epidemiológica divulgada pela IASaúde destaque para os 28 casos importados e 18 contabilizados como transmissão local.

De referir que dos 47 casos confirmados não há registo de nenhuma criança com menos de 9 anos e também nenhum idoso com 80 ou mais anos, sendo que os dados reportados pelo SESARAM e apresentados ao início da noite deste domingo na habitual conferência de imprensa com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, e a vice-presidente do IASaúde, Bruna Gouveia, apenas um dia dos 20 dias desde o primeiro caso não foram confirmados casos positivos, estando a Região com uma média de superior a dois por dia.