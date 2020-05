Funchal chegou aos 26ºC durante a madrugada

A noite tropical sentida na última madrugada na Madeira ficou também marcada por um pico de calor nocturno que fez elevar a temperatura do ar até aos 26 graus centígrados na baixa do Funchal. O valor extremo foi registado às 05 horas da manhã no Observatório.

Foi a temperatura máxima absoluta registada antes do amanhecer neste domingo que se prevê bastante quente.

Tal acontece porque em situações de invasão de massa de ar quente (com caraterísticas termodinâmicas diferentes da massa de ar presente), a temperatura máxima diária pode ocorrer a qualquer hora, mesmo durante a noite, como foi o caso desta madrugada, devido à entrada de ar quente. A última vez que tal havia ocorrido foi no início do mês de Fevereiro, na altura ainda mais surpreendente por ter ocorrido em pleno Inverno.