‘Front office’ da Secretaria do Ambiente passa para a Rua da Sé

A Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas (SRAAC) passa a ter como ‘front office’ a sede da Direcção Regional do Ordenamento do Território (DROTe), na Rua da Sé, revela através de um comunicado de imprensa.

Recorde-se que ontem o edifico do Campo da Barca, onde funciona esta secretaria, foi encerrado devido a um funcionário que está infectado com Covid-19.

Assim sendo, a recepção dos documentos dirigidos à SRAAC, à DRAAC e o atendimento da população passam a acontecer naquele espaço, contudo, reservado ao estritamente necessário e essencial, no horário das 10 às 16 horas, às terças e sextas-feiras.

“Os serviços do Gabinete da Secretária Regional e da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas (DRAAC), ambos sediados no edifício do Campo da Barca, prosseguem em regime de teletrabalho, pelos que as informações e contactos gerais deverão efectuar-se no horário das 10 às 16 horas”, realça.