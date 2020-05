Forças Armadas realizam balanço dos 75 dias de apoio no combate à pandemia na Região

“A responsabilidade da coordenação do apoio das Forças Armadas na resposta de emergência compete ao Comando Operacional da Madeira, em estreita articulação com as autoridades civis regionais envolvidas. A monitorização da situação operacional tem sido, ao longo dos últimos meses, assegurada pelo seu Centro de Operações que, para o efeito, tem estado guarnecido 24 horas por dia. Os meios envolvidos têm sido empenhados através do Comando da Zona Militar da Madeira e do Comando Aéreo”, refere um comunicado em jeito de balanço relativo aos 75 dias sobre o início das missões de apoio coordenadas pelo COM.

Segundo refere a nota, o apoio solicitado pelo Governo Regional da Madeira tem partido, essencialmente, da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, através do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) e Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania e da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Para o SRPC foi disponibilizado, para utilização caso o surto afectasse as suas instalações, espaço para estacionamento de 10 viaturas da emergência médica, balneários para higienização de pessoal e dormida para 20 pessoas, na Unidade de Apoio ao Quartel-general da Zona Militar da Madeira. Foi, por outro lado, providenciado transporte, através da Força Aérea, de equipamento diverso, incluindo cerca de uma tonelada de material para o Serviço Municipal de Protecção Civil de Câmara de Lobos.

Em apoio ao SESARAM, o Exército instalou duas tendas, com seis camas cada, no espaço exterior afecto ao Hospital Doutor Nélio Mendonça, no Funchal, para triagem e realização de testes. Foi também edificado pela Zona Militar da Madeira, no Regimento de Guarnição nº3, um Centro de Acolhimento, com capacidade para acolher até 42 doentes sem gravidade, que não requeressem internamento hospitalar. Foram ainda transportados em aviões C130, C-295 e FALCON da Força Aérea, num total de 13 voos, diversos profissionais de saúde e mais de 5 toneladas de equipamento de protecção individual e material hospitalar, de Lisboa para o Funchal e efectuado transporte urgente de material hospitalar entre a Madeira e o Porto Santo. O voo mais recente da Força Aérea Portuguesa realizou-se esta tarde, tendo seguido para Lisboa cerca de uma dezena de militares do NRP “Douro”, navio da Marinha em comissão na RAM desde o início do ano.

A pedido da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania foi apetrechado, numa acção conjunta do Comando Operacional da Madeira e do Comando da Zona Militar da Madeira, com 50 camas articuladas, completos de cama, 50 cadeiras e 40 mesas, um Centro de Alojamento para Sem-Abrigo, no Parque Desportivo dos Trabalhadores, no Funchal.

Ainda no âmbito do apoio ao Governo Regional, mais concretamente da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, três equipas da Zona Militar da Madeira realizaram acções de sensibilização e demonstração de procedimentos higienização e técnicas desinfecção de espaços escolares, em 22 estabelecimentos de ensino secundário e escolas profissionais da RAM, cobrindo todos os 11 concelhos da Madeira, a que assistiram mais de 800 elementos da comunidade educativa.

No apoio às Forças e Serviços de Segurança, chegou à Região, a pedido do Comando Regional da PSP, diverso equipamento de protecção individual, tendo sido instaladas, pela Zona Militar da Madeira, no âmbito da cerca sanitária a Câmara de Lobos, duas tendas para apoio às operações de controlo rodoviário na fronteira da freguesia.

Para o Comando Territorial da Madeira da GNR veio diverso equipamento de protecção individual e equipamento operacional e prestado apoio ao Estabelecimento Prisional do Funchal, através do transporte de equipamento de protecção individual diverso, em quatro voos da Força Aérea.

“A resposta das Forças Armadas à emergência de saúde pública na Região Autónoma da Madeira, coordenada pelo Comando Operacional da Madeira, tem consistido, essencialmente, na activação e emprego de capacidades e infraestruturas militares não hospitalares em apoio do Governo Regional da Madeira, das Forças e Serviços de Segurança e de outras entidades e órgãos administrativos sediados na Região”, sublinha ainda a informação.