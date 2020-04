Festa Gastronómica do Peixe-Espada Preto foi cancelada

A Junta de Freguesia de Câmara de Lobos anunciou o cancelamento da Festa Gastronómica do Peixe-Espada Preto, que se realizaria entre 6 e 9 de Agosto na cidade piscatória, atendendo às orientações estipuladas pelas entidades regionais respeitantes à não realização de grandes eventos.

“Esta é uma festa que é realizada em estreita colaboração com a Câmara Municipal, que presta apoio imprescindível a nível de recursos humanos para a montagem da festa. Uma vez que não serão realizadas as Festas de São Pedro, cujas decorações abrilhantam também as Festa da Espada, e porque queremos também contribuir para o sucesso do combate à covid-19, promovendo o distanciamento social, não faria sentido reagendar o evento para depois dos 90 dias estipulados após o fim do estado de emergência”, disse o presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, através de um comunicado de imprensa.

Celso Bettencourt acrescentou ainda que a realização do evento, que se tem afirmado como um dos grandes cartazes gastronómicos de Verão da Região, exige um grande esforço logístico e financeiro, que não faria sentido em tempos de pandemia.

Os recursos que seriam afectos à festa, servirão agora para outras iniciativas de índole social à população afectada pelas externalidades negativas resultantes da paragem abrupta da economia.

O grande objectivo da festa é homenagear os pescadores de Câmara de Lobos e, no seu entender, não faria sentido pôr em risco a saúde destes e de todos os visitantes.

“Em 2021, poderemos homenagear os nossos homens e mulheres ligados directa e indirectamente a esta actividade, que faz parte do ADN câmara-lobense, sem medos e com a união e proximidade salutar que uma homenagem deste tipo exigem. Os nossos pescadores não merecem nada menos do que isso”, concluiu.