Feira do Santo da Serra interdita e o Mercado Agrícola abriu até às 14 horas

O Mercado Agrícola do Santo da Serra, que pertence ao concelho de Santa Cruz, abriu portas este domingo, pelo menos até às 14 horas, visto que o seu encerramento foi posteriormente monitorizado pela Guarda Nacional Republicana (GNR). Sabe-se que os comerciantes registaram muito menos movimento do que é normal e o espaço deverá ficar encerrado, pelo menos, até final do mês.

A escassos metros, do outro lado da estrada, a Feira do Santo, que está instalada num parque pertencente ao município de Machico, não abriu portas devido à interdição imposta no âmbito do Plano de Contigência efectivado ontem à tarde pela autarquia liderada por Ricardo Franco.