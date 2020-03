Farmácia do Carmo entrega medicamentos em casa

Numa altura em que várias empresas procuram adequar os seus serviços às necessidade dos clientes, muitos dos quais em isolamento social por força do estado de emergência declarado há dois dias, o grupo de farmácias ‘Mais Saúde’, de que fazem parte a Farmácia do Carmo, a Farmácia Dois Amigos e a Farmácia da Nazaré, disponibiliza aos seus clientes a entrega de medicamentos no seu domicílio.

Para tal as encomendas os pedidos deverão ser feitos por email ([email protected]) ou através do número de telefone de cada uma das três referidas farmácias. A administração do grupo garante que as entregas são feitas em segurança e cumprindo com todas as exigências no que respeita ao transporte de medicamentos.