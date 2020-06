Falta de receita dos arraiais cria dificuldades ao clero

O bispo da diocese do Funchal reconheceu esta tarde, à margem da celebração da “festa” de São Pedro, em Câmara de Lobos, que a receita que era proveniente dos arraiais está a criar constrangimentos ao clero, sobretudo aos padres das diferentes paróquias. “Claro que os padres têm feito sentir dificuldade até porque, no caso de muitos, estas festas davam um pé de meia para a gestão corrente”, expressou ainda antes de sair da Capela de Nossa Senhora da Conceição, na Paróquia de São Sebastião, em direcção ao cais onde decorre uma missa campal, uma celebração onde estão algumas dezenas de fiéis, entre os quais o secretário regional da Agricultura e o presidente da Câmara, todos usando máscara e cumprindo o distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias.

Antes do controlo da temperatura de cada católico efectuado por dois elementos da confraria, o chefe da igreja madeirense falava aos jornalistas desmistificando que não será por causa de dinheiro que “as populações” deixarão de ser apoiadas. “Uma coisa é certo: não faltará assistência dos sacerdotes”, garantiu Bispo D. Nuno Brás.

“Isso [arraiais] não é possível, é como é, vamos viver com aquilo que temos”, respondeu, sublinhando que “a diocese não é uma mega-empresa que depois tem filiais em todas as freguesias” é muito menos “cada semana o bispo vai ao programa informático e vê se as receitas estão a subir ou a descer, ou coisa que o valha, não é, nem quer ser”.

Este ano a festa em honra de São Pedro, padroeiro dos pescadores decorre completamente diferente do costume religioso e profano. Não há filarmónica, não haverá fogo de artifício e muito menos animação. Tudo devido às regras impostas pela Covid-19 que impede a celebração habitual.