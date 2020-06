Faleceu esta manhã Conceição Pereira, co-fundadora do Bloco de Esquerda na Madeira e a primeira pessoa a dar a cara, na Região, por este projecto político, candidatando-se pelo BE.

A notícia foi avançada há instantes por Roberto Almada na sua página de Facebook.

Em declarações ao DIÁRIO, Roberto Almada fala numa mulher de armas que toda a vida lutou pelos direitos das mulheres.

Recorda as lutas políticas em que esteve envolvida, assim como os organismos que abraçou. Fez parte da direcção do Sindicato dos Escritórios, foi fundadora do Sindicato dos Professores da Madeira, do qual se manteve associada até final da vida, bem como da UMAR – União de Mulheres Alternativa e Resposta.

Além disso, foi dirigente e militante da UDP (União Democrática Popular), da qual foi Deputada à Assembleia Legislativa da Madeira entre 1992 e 1996.

“É uma mulher multifacetada que deixa uma obra literária. Não gostava de ser chamara de escritora, pois sempre afirmou que nunca teve essa pretensão, mas deixou várias obras, a maioria delas tem a ver com a luta dos direitos das mulheres, a defesa dos trabalhadores e dos mais fracos e oprimidos”, recorda ao DIÁRIO Roberto Almada que diz estarmos perante “a perda de uma intelectual e sindicalista” e das pessoas mais “solidárias e generosas” que já conheceu.

Em 2013, e com 77 anos, aceitou ser candidata à CM de São Vicente, pelo BE. Apesar da idade e dos problemas de saúde, “não se coibiu de dar o seu contributo”, salienta Roberto Almada, considerando que Conceição Pereira foi sempre “coerente e uma verdadeira mulher de causas”.

Conceição Pereira faleceu aos 84 anos.

À família enlutada, o DIÁRIO apresenta sentidas condolências.