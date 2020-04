Exército apoia PSP na cerca sanitária à freguesia de Câmara de Lobos

Para servir de apoio aos postos de controlo da PSP no âmbito da fiscalização à cerca sanitária em vigor na Freguesia de Câmara de Lobos, o Exército montou duas tendas – uma em cada posto de controlo – para proporcionar melhores condições aos agentes da polícia envolvidos na operação prevista durar, ininterruptamente, até às 24 horas do dia 2 de Maio.

As tendas militares montadas junto à ponte dos Socorridos (Estrada Monumental) e na rotunda da Pedreira, visa garantir algum conforto aos agentes da polícia, em especial no período nocturno e/ou em situações atmosféricas adversas, nas refeições e outros procedimentos que não o contacto directo com os automobilistas.