Estudante madeirense cria plataforma on-line para a covid-19 em Portugal

Um estudante de Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, natural da Madeira, desenvolveu uma plataforma on-line de visualização pública da informação relativa à covid-19 em Portugal.

Esta não se encontra ligada a qualquer entidade pública ou privada, partindo de uma iniciativa individual e possui três páginas dedicadas a Portugal, sendo uma delas com os dados provenientes da Direcção Geral de Saúde, uma página para a Região Autónoma da Madeira com os dados provenientes do IA-Saúde e ainda para a Região Autónoma dos Açores com os dados provenientes ASR-Açores.

As informações disponibilizadas provêm de fontes oficiais, não estando em nenhuma das representações gráficas qualquer análise subjectiva dos dados existentes, mas sim um tratamento de dados que permite uma análise por parte da população dos dados de forma simples, intuitiva e visual.

A plataforma possui ainda dados da situação europeia e mundial, permitindo um olhar para a situação no geral e, em particular, para Portugal e regiões autónomas.

Além disso, existe também uma secção reservada aos efeitos da covid-19 em Portugal, demonstrando também graficamente, a evolução de indicadores na área do desemprego, layoff e baixas por isolamento.

Associado a este projecto, para a Região Autónoma da Madeira, foi criada uma área social com o objectivo de divulgação de serviços que podem ser entregues ou realizados em casa, contribuindo assim para que estas empresas possam manter o seu funcionamento, ainda que condicionado.

Todo o projecto pode ser consultado em COVID19 Portugal by Crossroads.