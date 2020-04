Estão abertas novas candidaturas ao PRODERAM 2020

A Autoridade de Gestão do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM 2020) informa que tem início hoje, dia 27 de Abril, até ao dia 3 de Julho, um novo período de candidaturas aos apoios do PRODERAM 2020 para as submedidas de apoio aos investimentos de pequena dimensão e ajuda ao arranque da actividade para os jovens agricultores.

As candidaturas deverão ser formalizadas através da apresentação de formulário próprio disponível no site do PRODERAM 2020 e entregues na Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020, na Rua do Aljube n.º 49, no Funchal, até às 16h30 do dia 3 de Julho.