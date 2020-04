Estádio do Carmo passa a centro logístico de escoamento agrícola

A criação de um centro logístico de escoamento agrícola que funcionará no parque de estacionamento subterrâneo do Estádio Municipal de Câmara de Lobos é a solução encontrada que saiu da reunião que envolveu responsáveis da Câmara e das secretarias regionais da Agricultura e da Saúde. O desfecho tenta minimizar estragos e escoamento dos agricultores da freguesia de Câmara de Lobos que não podiam passar com mercadoria para os mercados por estarem abrangidos pela cerca sanitária, conforme o DIÁRIO deu conta ao início da manhã.

O espaço foi escolhido por garantir todas as condições de segurança higieno-sanitárias necessárias para uma operação desta envergadura. O DIÁRIO sabe que os produtores deverão contactar os seus canais habituais de escoamento, procedendo á entrega dos mesmos no espaço referido.

O mesmo estará organizado num circuito circular, que permitirá a retirada dos produtos dos veículos de transporte sem que o motorista abandone o interior da viatura. A descarga será feita por uma equipa especializada, devidamente equipada com EPIs e os produtos serão higienizados pela empresa Extermínio.

Depois de efetuada a descarga e higienização, os mesmos serão transportados para fora da freguesia em viaturas do Município, no caso dos produtos hortofrutícolas, e da GESBA, no caso da banana. As viaturas da GESBA estarão devidamente autorizadas a entrar na cerca sanitária, com o propósito exclusivo de se dirigirem à central de logística e recolher os produtos e canaliza-los para o Mercado Abastecedor de São Martinho, seguindo um circuito, previamente definido pelas autoridades locais.

Ao nosso jornal, Leonel Silva, vereador com o pelouro da agricultura, referiu ser uma “solução importante para os agricultores da freguesia que tinham as suas colheitas e rendimento em risco, mas acima de tudo uma solução importante para todos os madeirenses”, considerando que grande parte dos produtos hortofrutícolas abastecem o mercado regional.

Fica garantido que “não existirá escassez de produtos na mesa” e com a total “garantia de segurança higieno-sanitária”, frisou.

A preparação do espaço será finalizada ao longo do dia de hoje, os produtores serão contactados e instruídos sobre os procedimentos a adoptar.

“Percebo os constrangimentos causados e as manifestações de impaciência manifestadas por alguns produtores, mas a montagem de uma operação desta envergadura leva algum tempo, sendo que, com o empenho dos colaboradores da Autarquia, Secretaria Regional da Agricultura, Junta de Freguesia de Câmara de Lobos e GESBA, estamos a tentar reduzir esse tempo ao máximo, para que a central fique operacional logo que possível”, argumentou o ‘vice’ de Pedro Coelho.

De resto, já está a ser colocados equipamentos para começar a receber os produtos.