Escolha do novo director clínico do SESARAM foi “resultado do diálogo”

José Júlio Nóbrega, até agora director da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Nélio Mendonça, será o novo director clínico do Serviço Regional de Saúde. Uma escolha que, espera Miguel Albuquerque, vai garantir o regresso à normalidade, depois de duas tentativas falhadas, com Filomena Gonçalves e Mário Pereira, ambos indicados pelo CDS.

“Está tudo decidido e penso que temos todas as condições para continuar a trabalhar na saúde pública com estabilidade”, afirmou o presidente do Governo Regional, na conferência de imprensa desta manhã em que apresentou novas medidas de contenção da pandemia de coronavírus.

“Nunca há decisões consensuais, foi uma decisão que resultou do diálogo que houve entre o secretário, os médicos, as direcções clínicas e neste momento penso que temos a situação resolvida”, disse Miguel Albuquerque quando questionado sobre se esta era uma opção de consenso.