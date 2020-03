Escolas da Madeira já contactam famílias sobre plano de actividades para alunos

Na sequência da determinação do Governo Regional visando o fecho das escolas a partir da próxima segunda-feira, 16 de Março, ficando encerradas durante um mês devido à pandemia do coronavírus, alguns estabelecimentos de ensino já estão a contactar os encarregados de educação com informações úteis para as famílias.

Uma dessas escolas é o Externato da Apresentação de Maria, que através de correio electrónico informou esta sexta-feira que tentará disponibilizar na próxima semana, para o e-mail dos encarregados de educação e através do ‘site’ da escola, uma série de actividades das diferentes disciplinas, que deverão ser realizadas em casa pelos educandos.

Devido à impossibilidade de realização de aulas presenciais, o Externato informa também que os grupos Porto Editora e LeYa Educação disponibilizam gratuitamente recursos e manuais digitais de todos os anos e disciplinas.

A escola termina lembrando que as famílias devem estar atentas às informações e comunicações diárias do Governo, da Direcção-Geral da Saúde e do IASAÚDE.

De resto, tal como o Externato, muitas outras escolas deverão fazer o mesmo, tudo para minimizar os impactos desta situação na aprendizagem dos estudantes da Madeira.