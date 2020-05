Escola Secundária Francisco Franco entrega prémios a alunos participantes no Concurso de Ensaio Filosófico

Conforme anunciado publicamente em Janeiro, a Escola Secundária de Francisco Franco, realizou, no corrente ano lectivo, o 1.º Concurso de Ensaio Filosófico, uma iniciativa desenvolvida pelo Grupo disciplinar de Filosofia, que arrancou no dia 21 de Janeiro e se estendeu até 24 de Abril.

Depois de recepcionados os ensaios redigidos por alunos de diferentes anos e cursos, obedecendo ao disposto no Regulamento do Concurso, o júri, composto por três professores, após uma leitura cuidada e análise/apreciação crítica dos textos, decidiu, neste primeiro ano, atribuir o prémio de vencedor a um ensaio e duas menções honrosas.

O aluno distinguido com o primeiro prémio foi Alexandre Guilherme Rodrigues Almeida Silva, do 10.º 20, e as duas menções honrosas foram atribuídas a Antonela Soraia Caldeira Nóbrega, do 10.º 35, e Anita Afonso Borges, do 10.º 25.

O autor do ensaio vencedor receberá uma viagem de ida e volta (voucher), no Lobo Marinho, a Porto Santo, oferecida pela Porto Santo Line e também algum material pedagógico-cultural oferecido pela Câmara Municipal do Funchal, e as autoras dos ensaios premiados com menções honrosas, material pedagógico-didático da Areal Editores (Grupo LeYa) e cultural, da Câmara Municipal do Funchal.

Recordamos que o objectivo desta iniciativa é o de promover o espírito reflexivo e crítico dos jovens alunos sobre questões filosóficas contemporâneas, destinando-se a todos os alunos que frequentam a Escola Secundária de Francisco Franco.

A concurso apenas foram admitidos ensaios pessoais, originais, escritos em língua portuguesa, e este ano subordinados a um problema ético e/ou filosófico promovido pelo Grupo de Filosofia de interesse para a sociedade civil, a saber: “Cidadania Global”.

O Grupo disciplinar de Filosofia da Escola Secundária de Francisco Franco, contou este ano com osapoios da Porto Santo Line (Grupo Sousa), Câmara Municipal do Funchal (CMF) e o Grupo Editorial LeYa, para a atribuição dos prémios aos alunos vencedores, mas refere que outras instituições poderão associar-se no futuro “para que este evento cative ainda mais alunos e tenha o êxito que todos desejamos”.