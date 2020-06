O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, deslocou-se hoje ao concelho do Porto Moniz com o objectivo de agradecer a colaboração e compreensão da população local durante esta primeira fase da pandemia covid-19 e em nome do Governo Regional anunciou a transferência do Centro de Saúde do Seixal para as instalações da Escola Básica na mesma freguesia, indo ao encontro da política de saúde de investimento na área dos cuidados de saúde primários.

Para protecção de todos, alguns serviços de saúde, durante os meses de Abril e Maio tiveram que ser assegurados fora do concelho, nomeadamente o Serviço de Atendimento Urgente. Com o plano de retoma da actividade no Serviço de Saúde da RAM, iniciado em meados de Maio, foi possível reactivar o serviço de atendimento urgente no concelho do Porto Moniz, desde o dia 8 de Junho de 2020.

O governante agradeceu, igualmente, o papel dos profissionais de saúde afectos a esta área que durante esta fase da pandemia tiveram que prestar cuidados de saúde à população, alguns de forma presencial e outros recorreram a outros meios de comunicação.

No contacto com a população o governante visitou ainda as instalações da Escola Básica do Seixal, e no local anunciou a transferência de toda a actividade do Centro de Saúde do Seixal para estas instalações. “Vamos iniciar o processo de levantamento das necessidades no novo espaço e obras de adaptação, para que dentro de pouco tempo o Centro de Saúde do Seixal passe a funcionar nas instalações da escola básica da freguesia”, disse Pedro Ramos.