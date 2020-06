Época balnear arrancou no Funchal, bandeiras azuis a partir de 9 de Junho

As bandeiras azuis nas zonas balneares do Funchal serão hasteadas depois de 9 de Junho, mas a época balnear já arrancou no início do mês com medidas de prevenção devido à covid-19, disse fonte da câmara municipal.

“Em contexto de pandemia covid-19, a época balnear 2020 começou em 1 de Junho, em todas as praias e contextos balneares sob a alçada da Frente MarFunchal [empresa municipal] e decorre até 16 de setembro”, disse fonte da presidência da Câmara Municipal do Funchal à agência Lusa.

Contudo, as cerimónias do hastear da Bandeira Azul nos espaços balneares do concelho onde reside quase metade da população da Madeira vão “acontecer em datas ainda a definir”, apontou a mesma fonte.

O município funchalense acrescenta que isso só vai ocorrer “após a realização da vistoria prevista no âmbito do Programa Bandeira Azul, agendada para 9 de Junho.

Este ano, o galardão foi atribuído à Praia Formosa e aos complexos balneares da Barreirinha, Lido e Ponta Gorda, no Funchal.

O arquipélago da Madeira tem em 2020 um total de 16 bandeiras azuis em diferentes concelhos, como São Vicente, Santana, Machico, Santa Cruz, Ribeira Brava e Porto Santo.

Devido à situação da pandemia da covid-19, foram determinadas várias medidas, “em permanente coordenação com todas aquelas que forem as determinações da autoridade de saúde”, sobretudo a do distanciamento social, segundo a mesma fonte.

Nos espaços do Funchal, entre as medidas implementadas estão a definição de dois períodos de funcionamento nos complexos balneares, um de manhã e outro à tarde, o que permite “a rotação de utentes e realizando durante o intervalo acções de limpeza e higienização dos espaços”.

Também foram “reorganizados” para assegurar o distanciamento social necessário e “foi definido um limite de ocupação máxima” para cada espaço, tendo em conta a respectiva área útil, “evitando deste modo aglomerações de utentes.

Outra das medidas está relacionada com a delimitação de circuitos de entrada e saída e foi afixada uma “nova sinaléctica indicativa das medidas sanitárias excepcionais de combate à propagação de covid-19, que devem ser cumpridas pelos utentes no acesso aos complexos balneares e durante a sua permanência nos mesmos”, explicou a mesma fonte.

A instalação de barreiras físicas nos sectores de atendimento público, nomeadamente as bilheteiras, e o encerramento dos espaços infantis, balneários e vestiários também são novidades este ano nestes espaços no Funchal.

A Frente Mar Funchal ainda procedeu à colocação de máquinas dispensadoras de máscaras, álcool gel e luvas na entrada dos complexos.

O uso das máscaras é obrigatório em todas as áreas comuns, como bares de apoio ou sanitários.

“Foram reforçados os recursos humanos afectos à área de vigilância e limpeza”, salientou a Câmara do Funchal, mencionando que foi delineada também “uma estratégia de comunicação orientada para contínuas acções de sensibilização sobre a responsabilidade partilhada entre entidades e cidadãos na luta contra a pandemia” e “para a importância de todos serem agentes de saúde pública”.

Quanto às equipas de resposta a situações de emergência, como os socorristas e nadadores-salvadores, estão “apetrechadas com equipamentos de protecção individual certificada e têm vindo a receber nas últimas semanas formação contínua e actualizada sobre as novas normas de acção na abordagem à vítima em contexto de pandemia”, destaca a presidência do município do Funchal.

Foi ainda determinado que as rampas de acesso e elevadores dos complexos balneares são para uso exclusivo de pessoas com mobilidade reduzida, com o devido controlo e acompanhamento por parte de funcionários destacados para essa função.

A Madeira já registou 90 casos de covid-19, com sete activos e 83 recuperados neste momento, segundo os dados divulgados no sábado pelo Instituto da Administração da Saúde da Região (IASAUDE).