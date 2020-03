Entradas controladas na Loja do Cidadão geram filas

Há pouco, era visível uma grande fila à porta da Loja do Cidadão, que tem agora novo horário e medidas de restrição à entrada.

Seguindo as recomendações das autoridades competentes, no sentido de evitar grande afluência ao espaço, os responsáveis pela Loja do Cidadão impuseram controlo à entrada – só entram 5 ou seis pessoas de cada vez - e uma espécie de rastreio, tendo em conta os casos urgentes e inadiáveis.

“São as medidas que se impõe, para evitar multidões no interior. Assim que se iniciou esta triagem, já muitos foram embora e a fila diminui”, explicou João Luís Lomelino Freitas, director da Loja do Cidadão.

Esta manhã está também uma equipa de Inspecção da Saúde na Loja do Cidadão, para aferir das condições dos trabalhadores, no atendimento ao público, tendo em conta as necessárias medidas de segurança, para evitar a propagação do coronavírus.

“Estão cá a visitar o espaço e já tiveram a oportunidade de ver que estamos a cumprir as regras e estamos a seguir todas as recomendações impostas”, revelou Lomelino Freitas, que aproveitou para deixar um apelo aos cidadãos:

“Não venham para cá, a não ser que sejam situações realmente urgentes. E se estiverem doentes, não venham. Apelo para que estejam em segurança e para que não coloquem em causa a saúde dos trabalhadores, na sua missão de atendimento ao público. Além disso, ao estarem em aglomerados nas filas, também se colocam em perigo”

Refira-se que, atendendo à recomendação do Governo Regional, a Loja do Cidadão já está a fazer jornada contínua e que estará de portas abertas entre as 10 e as 16 horas.