Engenheiro infectado encontra-se estável em casa e devidamente referenciado pelas autoridades

O engenheiro civil que está infectado com coronavírus, encontra-se estável sob medicação e a cumprir o período de isolamento social na sua residência no Funchal, no mesmo domicílio que foi reportado às autoridades de saúde e à PSP, garantiu o próprio ao DIÁRIO, negando uma ‘fake news’ que já corre nas redes sociais com comentários difamatórios.

O cidadão refuta assim que esteja desaparecido ou que tenha violado qualquer norma sanitária, negando de forma veemente uma informação veiculada no início da tarde desta terça-feira por outro órgão de comunicação social e que está a tornar-se viral nas redes sociais: “A PSP está a realizar esforços com o intuito de apurar o paradeiro do engenheiro técnico da Secretaria Regional do Equipamento e Infraestruturas que acusou positivo no teste para coronavírus”, lê-se.

Na mesma notícia não assinada, o JM acrescenta que “sabe que o doente desrespeitou a ordem de quarentena e que as autoridades já estarão a tentar perceber onde é que estará o paciente”.

O DIÁRIO confirmou junto do próprio visado que essa notícia é falsa. O engenheiro com covid-19 considera irresponsável e de uma tremenda gravidade tal noticia que, por não corresponder à verdade, decidirá accionar os mecanismos legais tendo em vista processar o autor da notícia e o órgão de comunicação social que a veiculou.

O doente infectado com Covid-19, cuja identidade optamos por não revelar, garantiu ao DIÁRIO que está na sua casa, na freguesia de São Martinho, no Funchal, devidamente referenciado pelos serviços de saúde que o têm contactado duas vezes por dia, assim como pela própria PSP que está a par da situação de isolamento social em que se encontra.

Sobre este assunto, o DIÁRIO ouviu fontes ligadas à PSP e ao Instituto da Administação da Saúde da Madeira (IASAUDE) que não confirmam aquela notícia.

