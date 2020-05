Com a temperatura a convidar a banhos ou a um simples passeio, foram muitos os que ontem optaram por uma visita ao Paul do Mar. Ao final do dia de ontem, 22 de Maio, a marginal encontrava-se com um significativo aglomerado de pessoas, aproveitando para um mergulho ou uma ida ao café.

Prevê-se igual cenário este fim-de-semana, onde está previsto sol e tempo quente.