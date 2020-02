Embaixadora da Suécia inaugura exposição na CMF na abertura da Semana das Mulheres 2020

Na próxima segunda-feira, dia 2 de Março, pelas 15 horas, será inaugurada, no átrio dos Paços do Concelho do Funchal, uma exposição itinerante do Governo da Suécia (que virá pela primeira vez a Portugal), intitulada ‘Mundo Igualitário do ponto de vista do género - Um tributo a quem luta pelos direitos das mulheres’.

A iniciativa da Câmara Municipal do Funchal insere-se acompanha a abertura da Semana das Mulheres 2020, que contará coma presença da embaixadora da Suécia em Portugal.

Helena Pilsas Ahlin participará também numa conversa no Salão Nobre da Câmara Municipal, pelas 15h30, com a representante da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Isabel Rosinha, e a Conselheira Municipal para a Igualdade, Guida Vieira.

O presidente Miguel Silva Gouveia estará igualmente presente na ocasião.