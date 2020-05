Emanuel Câmara questiona Governo Regional sobre apoios à população do Porto Moniz

Na reunião que juntou ontem o Secretário Regional da Saúde, os Presidentes de Câmara e o Presidente do Serviço Regional de Protecção Civil, Emanuel Câmara, presidente da Câmara do Porto Moniz, alertou para o facto de a população do concelho ainda não ter recebido as máscaras prometidas pelo Governo Regional, pelo que a Autarquia se prepara para proceder à distribuição de uma máscara reutilizável por munícipe.

Perante a ausência do Secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, cuja presença havia sido solicitada, na reunião anterior pelo presidente da Câmara Municipal de Santana, Emanuel Câmara acabou por pedir a Pedro Ramos que lhe transmitisse “as preocupações do executivo do Porto Moniz, no que à Educação diz respeito.

Salientando a “relação de estreita colaboração com os estabelecimentos de ensino deste concelho”, Emanuel Câmara recordou um conjunto de medidas de apoio à Educação, levado a cabo pela autarquia, nomeadamente, a cedência gratuita de manuais escolares e cadernos de actividades, do 1.º ao 12.º ano; comparticipação de 50% da mensalidade da creche, transporte escolar gratuito a todos os alunos do concelho, prémios de mérito a todos os anos de escolaridade e bolsas de 1.500 euros anuais para os estudantes do ensino superior, para além do reembolso de duas passagens aéreas.

Emanuel Câmara lamenta, por isso, que tenha ficado a saber “pela comunicação social”, das necessidades dos alunos do concelho no que diz respeito a equipamento informático que possibilite uma participação activa e efectiva nas aulas não presenciais.

“Custaria muito, num trabalho de parceria e colaboração, para a importância do qual já se alertou em reuniões anteriores, a autarquia ter sido informada, procurando-se saber de que forma poderia ajudar a colmatar as necessidades diagnosticadas?”, questiona a Câmara do Porto Moniz, lançando outras questões que gostaria de ver respondidas por Jorge Carvalho.

“De que forma foi efectuado o levantamento dessas necessidades?”, “A Secretaria Regional da Educação não irá assegurar, junto com o estabelecimento de ensino, ao menos uma refeição por dia para os alunos que dela necessitem?”, “Se para a maioria dos alunos o regresso às aulas será só em Setembro, significa que estas crianças ficarão quase seis meses sem que o estabelecimento de ensino lhes assegure uma refeição quente por dia?”, são algumas das perguntas do município de Emanuel Câmara dirigidas à Secretaria Regional de Educação.

O Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz solicitou igualmente que fossem transmitidas aos responsáveis pelas respectivas tutelas as seguintes questões:

“Para quando está previsto o retomar da pesca lúdica e desportiva?”, “Não deveriam ter sido adotadas neste mês, pelos CTT, as mesmas medidas que foram postas no terreno no mês transato para evitar a saída de casa de muitos idosos para levantamento das pensões?2, “Não seria aconselhável, inclusivamente, que tais medidas se estendessem ao próximo mês?”, “Já existe mais alguma informação relativamente ao período e moldes de funcionamento da época balnear?”.

Emanuel Câmara concluiu a sua intervenção referindo que, porque defenderá a população deste concelho sempre, em qualquer lugar, e as vezes que forem necessárias, “será necessário que com a maior brevidade se dê resposta à questão que todos colocam: Para quando a reabertura dos Centros de Saúde e do Serviço de Urgências no concelho do Porto Moniz?”.