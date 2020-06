Edgar Silva lembra “entrega total a causas de afirmação da Humanidade” do padre Mário Tavares

Edgar Silva recorda o “grande amigo” padre Mário Tavares como um padre da Igreja Católica “que se identificou com a luta dos mais fracos e dos mais pobres”. O sacerdote faleceu este sábado, aos 85 anos, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada durante a noite, devido a uma complicação do seu estado de saúde.

“O padre Mário Tavares levou a vida com uma entrega total e plena a causas de afirmação da Humanidade e de progresso da condição humana”, afirma Edgar Silva ao DIÁRIO, recordando o padre que também foi deputado na Assembleia Legislativa da Madeira, candidato pela CDU.

A trajectória de vida de Mário Tavares é descrita como uma doação e entrega plena ao progresso das pessoas, à afirmação da condição humana, com uma clara aposta na formação e na qualificação. No fundo uma aposta na dignidade e na dignificação do povo, particularmente “dos mais pobres entre os pobres”.

“É uma história de vida que podemos falar como exemplar nessa entrega à causa do povo. É um homem da causa do povo, da causa dos pobres”, considera.

Edgar Silva recorda um grande amigo, “com uma integridade ética, social e de uma Humanidade extrema”, que nunca deixou de ser uma pessoa da Igreja Católica que procurou nunca vacilar na correspondência aos seus ideais.