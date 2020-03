EB1/PE Ribeiro Domingos Dias em Erasmus na França até 9 de Março

A EB1/PE Ribeiro Domingos Dias, no Funchal, participa, entre os dias 4 e 9 de Março, numa mobilidade Erasmus+, no âmbito do projecto ‘SHARE’. Este encontro a decorrer em Liffré, em França, e conta com a participação de escolas da França, Roménia e da Madeira.

Do programa constam várias actividades, tais como recepção e visita à escola; realização de workshops em colaboração com os professores e alunos; jantar international com as entidades locais e algumas visitas de carácter histórico e cultural.

O trabalho a ser desenvolvido nestes dias incide, essencialmente, sobre as lendas de cada país parceiro. Como resultado cada escola criou um ebook para a sua lenda. Todos os produtos finais, ao longo do projecto, são partilhados no eTwinning, tendo todas as escolas desenvolvido actividades acerca de cada lenda.