Easyjet suspende voos para a Madeira até 1 de Abril

A Easyjet suspendeu hoje os voos para a Madeira até 1 de Abril, altura em que a operação aérea será revista. A informação foi prestada à Antena 1 por José Lopes, director Comercial da Companhia aérea em Portugal.

O voo desta manhã entre o Porto e o Funchal, que deveria ter saído às 6h10 do norte do país, acabou por ser cancelado devido a problemas com um funcionário da Portway que deu positivo para Covid-19, tendo colocado toda a equipa de quarentena.

“Neste momento estamos a oferecer a todos os passageiros o reembolso total das viagens já compradas, ou a remarcação para outras datas”, referiu José Lopes, admitindo a hipótese de um voo de repatriamento “se nos apercebermos que existe uma grande quantidade de passageiros que não consegue viajar”.

O último voo previsto da companhia low coast na rota da Madeira realiza-se esta noite, às 20h45, com destino a Lisboa.