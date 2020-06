No dia do Ambiente, 5 de Junho, pelas 22 horas, estreia o documentário ‘Madeira Mar Profundo’, na RTP Madeira.

Trata-se de um projecto com o qual a Secretaria Regional do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, através da Direcção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, se pretende dar a conhecer o nosso estado ambiental, particularmente no que diz respeito ao lixo marinho, assim como o nosso património natural, espécies e habitats do mar profundo.

“É curioso pensar que habitamos há 600 anos esta imponente montanha no meio do Atlântico, contemplando o riquíssimo património natural, da costa até aos 1862 metros de altitude, e ignoramos, quase em absoluto, os segredos que se escondem nas vertentes marinhas que se prolongam até aos 4000 metros de profundidade”, realça um comunicado da Secretaria.

De referiri que este documentário traz ao público pequenos excertos do enorme manancial de informação de interesse científico que foi recolhido e que será devidamente tratado nos próximos anos por diferentes tipos de especialistas, de diversos laboratórios e centros de investigação portugueses e estrangeiros.