O deputado à Assembleia da República, Paulo Neves, lamentou esta quarta-feira que os Planos Nacionais de apoio à covid-19, apresentados pelo Governo da República, sejam “planos rectangulares continentais, e não nacionais, pois esquecem sempre a Região Autónoma da Madeira, penalizando, desta forma e gravemente, os seus residentes”.

Numa audição parlamentar ao ministro do Planeamento, o deputado madeirense fez questão de lembrar que a Madeira “foi exemplar no combate e contenção da pandemia, recorrendo exclusivamente ao Orçamento Regional, num esforço financeiro que, até a data, em nada contou, conforme devia, com a solidariedade nacional”.

“Do Governo da República recebemos nada”, enfatizou o social-democrata, criticando a postura negligente com que a Madeira e o Porto Santo têm vindo a ser tratados, ao longo dos últimos meses e dando, inclusive, vários exemplos desses mesmos apoios e programas, com os quais concorda - até porque envolvido nalguns deles.

“Não está em causa a exigência ou não de programas específicos de apoio, até porque todas as ajudas são bem-vindas neste momento. O que está em causa é que não exista, por parte do Governo da República a mesma preocupação em relação aos portugueses da Madeira”, frisou Paulo Neves que, respondendo a um comentário do ministro Nelson de Souza, onde afirmou que a autonomia não é nem pode traduzir a demissão de responsabilidades por parte do Estado central face a uma região que é também portuguesa.