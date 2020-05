Diogo Goes e Luís Sardinha apresentam investigação sobre turismo e museus na Madeira na ‘Regional Helix’2020’

Os professores do ensino superior, do ISAL, Diogo Goes e Luís Sardinha, apresentam uma investigação, com o título ‘An empirical reflection on Tourism and Museums in the Autonomous Region of Madeira’. A apresentação irá decorrer na conferência internacional ‘Regional Helix 2020 - International Conference on Regional Competitiveness, Tourism Innovation and Knowledge Transfer’, que se realiza, nos próximos dias 29 e 30 de Junho e 1 Julho - neste ano, em modo on-line - com recurso às plataformas digitais.

Os autores irão ainda revelar o desenvolvimento de um outro artigo de investigação científica sobre o mesmo assunto, que se encontra em fase de revisão, numa revista internacional de referência, na área do turismo.