DIÁRIO liderou entrevistas nas ‘Regionais’ de 2019

O tema mais mediatizado na campanha para as legislativas na Madeira em 2019 foi o “desempenho dos partidos”, baseado em “críticas intrapartidárias, interpartidárias e na performance dos candidatos”, referiu hoje a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

A ERC analisou notícias feitas àquelas eleições regionais e revelou as suas conclusões num relatório que divulgou hoje.

A análise incidiu sobre 659 peças, em formato impresso e ‘online’, publicadas na região no Diário de Notícias Madeira e Jornal da Madeira e, a nível nacional, no Correio da Manhã, Diário de Notícias, Expresso, Jornal de Notícias, Jornal i, Observador, Público, Sol, Sábado e Visão.

“Nos jornais regionais considerados surgem publicadas 619 das peças monitorizadas. Nestas, sobressai a visibilidade dada aos cabeças de lista das candidaturas, a representação gráfica de todos os partidos e o recurso residual a citações dos atores políticos”, lê-se nas conclusões.

A ERC contabilizou ainda 29 entrevistas aos candidatos/representantes das candidaturas, sendo o Diário de Notícias Madeira a publicação com o maior número (17) e abrangendo todos os cabeças de lista, ao passo que, ao nível nacional, não se verificou qualquer registo.

Por outro lado, da análise conduzida aos 57 artigos de opinião/crónicas identificados da autoria de candidatos/cabeças de lista constata-se que o Diário de Notícias Madeira é a publicação com maior número de artigos (37) e o CDS-PP o partido com maior número de presenças (21), seguindo-se o PS (13).

Os jornais Diário de Notícias, Correio da Manhã, Jornal i, Sol, Expresso, Observador, Público, Jornal de Notícias e as revistas Visão e Sábado não publicaram qualquer artigo deste género.

Nos jornais diários nacionais analisados, a ERC constatou que as candidaturas são maioritariamente referidas em peças em que “não têm voz”.

“No entanto, nas peças em que se faz uso do discurso direto este é da responsabilidade dos partidos que conquistaram mandatos nas eleições de 2015 para a Assembleia Regional da Madeira”, indica.

O relatório da ERC descreve a cobertura jornalística das eleições para a Assembleia Regional da Madeira 2019 no período da campanha eleitoral (08 a 20 de setembro) e a presença dos partidos/candidaturas em artigos de entrevista e de opinião, no período da campanha e na fase de pré-campanha eleitoral (18 julho a 07 de setembro).

O PSD venceu as eleições de 2019, mas perdeu a maioria absoluta com que governava o arquipélago da Madeira desde 1976, tendo elegido 21 deputados, num total de 47 que compõem o parlamento regional.

O PS foi o segundo partido mais votado, com a eleição de 19 deputados, seguindo pelo CDS-PP (três deputados), JPP (três deputados) e PCP (um deputado).

A análise conduzida pela ERC aos jornais diários nacionais assinala o destaque dado aos cabeças de lista das candidaturas e aos “notáveis” dos partidos, nos quais se incluem os secretários-gerais e presidentes das estruturas nacionais.

“O tema regional mais frequente é o ‘desempenho dos partidos’, enquanto o tema nacional mais dominante é o do ‘desempenho de Governo da República’, na medida em que se inter-relaciona com as potencialidades e limitações colocadas ao Governo Regional”, esclarece.

O Observador foi o meio de âmbito nacional com o maior número de peças sobre as eleições regionais e com maior número de presenças e referências a candidatos e candidaturas regionais, ao passo que, nos semanário Expresso (edição impressa), Diário de Notícias (edição impressa) e Sol, constatou-se que a cobertura jornalística incidiu apenas nas candidaturas às eleições regionais dos seis partidos com assento parlamentar na Assembleia da República.

“O tema regional que surge mais mediatizado ao longo da campanha eleitoral nestas publicações é o ‘desempenho dos partidos’. Já o tema nacional mais dominante debruça-se sobre os ‘cenários pós-eleitorais’ dada a proximidade das eleições legislativas e antevendo-se que nenhum dos partidos candidatos alcançará a maioria absoluta de mandatos para a Assembleia da República”, refere.

A ERC assinala que, nas duas revistas nacionais de informação geral analisadas, apenas a Sábado regista peças com a presença de candidaturas às eleições para a Assembleia Regional da Madeira, sendo maioritariamente referidas sem voz.