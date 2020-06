Dia quente e húmido

O início da manhã será mais ventoso podendo ir até 45 km/h e com chuva sob a forma de aguaceiros fracos, mais frequentes nas vertentes Norte e nas terras altas. O dia em geral será marcado por períodos de céu muito nublado e vento fraco a moderado (até 30 km/h) de Norte/Nordeste, dizem as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que aponta para o Funchal um dia também com fases de muitas nuvens e vento fraco. Aqui a chuva não deve cair. A temperatura máxima esperada é de 26ºC, de 25ºC no Porto Santo, com mínimas de 21ºC e 20ºC respectivamente. As duas ilhas apresentam hoje risco de exposição aos raios ultravioleta muito elevado, nível 10 numa escala de 1 a 11+.

Quanto ao mar, a temperatura está agora entre os 22/24ºC, com ondas de Norte/Nordeste com 1 a 1,5 metros na costa Norte, e de Sul inferiores a 1 metro na costa Sul.