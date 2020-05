Pelo 16.º dia consecutivo a Madeira mantém os 90 casos de infecção pelo novo coronavírus na contabilização nacional da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que publicou o boletim diário com a informação actualizada até às 24 horas do dia de ontem. Não há alterações também em relação aos óbitos no Arquipélago, mantendo-se a Região a única zona do país sem mortos de covid-19.

Esta informação, sem alterações em casos e óbitos, coincide com a divulgada ontem pelo Governo Regional.