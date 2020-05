Recorde de dias sem novos casos de covid-19 na Madeira. Há 22 dias que não há alterações em relação aos 90 casos registados no boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS) com a situação epidemiológica da pandemia no país. O arquipélago mantém-se igualmente sem mortos devido à doença provocada pelo novo coronavírus.

Estas informações coincidem com as divulgadas pelo Governo Regional e colocam a Madeira como a região menos afectada do todo nacional.