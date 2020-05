Os testes de despiste à covid-19 nas creches e jardins de infância já se iniciaram na Madeira, mais concretamente no dia de ontem, quinta-feira. Pedro Ramos revelou que este se iniciaram na área da educação, tendo em vista a reabertura para o dia 1 de Junho, sendo que o total de testes está cifrado em 3.300 para toda esta comunidade, entre educadores e funcionários.

Ontem, foram por isso realizados os primeiros 643 testes e mesmo antes do final da próxima semana, ou seja, 20% dos testes que são necessários já foram recolhidos e processados no laboratório do SESARAM.

“Vamos testar todas as instituições”, sejam elas públicas ou privadas, relevou Pedro Ramos.