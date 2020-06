Desinfeção: O que vai precisar nos próximos 6 meses?

Aos poucos, a normalidade começa a instalar-se e é bem-vinda! Mas todos temos consciência de que as coisas nunca mais serão como antes.

Vamos precisar de ter mais cuidado, de estarmos mais atentos e, sobretudo, de continuarmos a nos proteger. O mesmo vai aplicar-se aos nossos negócios e aos nossos clientes.

Este terá que ser um procedimento constante e imperativo!

Para que tal aconteça, é fundamental que escolha produtos que resultem e que, sem sombra de dúvidas, estejam reconhecidos pelas entidades competentes, como sendo biocidas. Os biocidas destroem organismos prejudiciais à saúde.

Para isso e para conforto dos seus clientes, a Seta Verde – Higiene, Lda. decidiu resumir, de forma básica, a tipologia de produtos que as empresas vão realmente precisar nos próximos 6 meses.

Assim, apresentamos uma lista simples e sucinta de Produtos e Acessórios Biosoluções® que definimos como essenciais:

E-PINE:

Super detergente multiusos, com ação desinfetante e aroma a pinho, da HOUSEKEEPING LINE. Depois de diluído, para aumentar a sua rentabilidade, pode ser aplicado com pulverizadores e/ou baldes de esfregonas. Pode ser usado concentrado para limpar e desinfetar casas-de-banho ou locais onde a contaminação possa ser mais ativa. Faz espuma. É imperativo respeitar o tempo de atuação do produto para otimização da sua ação biocida!

Tempo de atuação: 15 minutos.

MULTIUSOS DESINFETANTE CTC-13:

Detergente multiusos, sem cheiro e inserido na KITCHEN LINE. Adequado particularmente para áreas de refeições e cozinhas, pois está de acordo com as normas do HACCP. Aconselhado para pessoas com intolerâncias a cheiros, ou problemas respiratórios e/ou pulmonares. Também é diluível para pulverizadores e baldes de esfregonas, aumentando, consequentemente, a sua rentabilidade. Faz espuma. Indicado para pavimentos, bancadas, superfícies e grande parte dos equipamentos de cozinha. Imperativo respeitar o tempo de atuação do produto para a sua ação biocida!

Tempo de atuação: 15 minutos.

ALQUAT:

Desinfetante de base alcoólica, pronto-a-usar. Contém apenas 30% de álcool, já que uma percentagem maior poderia danificar as superfícies desinfectadas. A base é composta por quaternários de amónio, álcool e agentes tensioativos que potenciam consideravelmente a desinfeção. Adequado para utilização a quente ou a frio de superfícies duras ou porosas, principalmente as de toque frequente, como sofás, cortinas, tabliers de veículos e maçanetas de portas, entre outros. Evapora sem deixar vestígios, eliminando bactérias e prevenindo surtos infeciosos. É imperativo respeitar o tempo de atuação do produto para optimização da sua ação biocida!

Tempo de atuação: 3 a 5 minutos.

SABÃO LÍQUIDO HP1 ou TRIGON:

Sabão líquido da linha HANDSAN e da marca Biosoluções®.

O Sabão Líquido HP1 é um sabonete líquido cremoso, com aroma floral e extremamente económico.

O Trigon, com ingredientes antibacterianos, também é um sabonete líquido e cremoso, mas sem perfume e garante uma elevada qualidade para a limpeza das mãos. Há que ter presente que a DGS recomenda que as mãos sejam lavadas, durante pelo menos 30 segundos, para que possamos inativar eventuais vírus ou bactérias. Do mesmo modo, é imperativo respeitar o tempo de atuação do produto para a sua ação biocida!

Tempo de atuação: 30 a 60 segundos.

OUTROS ITENS ESSENCIAIS:

Máscaras – a máscara é individual e a sua utilização, em espaços públicos fechados, é obrigatória;

Luvas – as luvas poderão ser obrigatórias consoante o tipo de atividade da empresa. A sua utilização deve ser ponderada, sem esquecer que o uso das mesmas não substitui a adequada e frequente higienização das mãos. Para além disso, deve mudá-las com frequência e efetuar a higienização das mãos, antes da sua colocação e após a sua remoção. Tenha presente também que um par de luvas deve ser utilizado apenas durante uma tarefa e que, no limite, as luvas devem ser substituídas, salvo maior necessidade, a cada quatro horas;

Pulverizadores – Especialmente vocacionados para aplicação dos produtos nas superfícies, de forma mais simples, eficaz e económica;

Panos descartáveis ou Papel – Os panos descartáveis, ou papel, são essenciais para esta fase. Permitem limpar pequenas superfícies, sobretudo as de uso frequente e, de seguida, serem depositados no lixo;

KIT para Hóspedes – especificamente destinado ao sector do Turismo, visa, de forma confortável, facilitar a presença e salvaguardar o estado de saúde dos clientes das unidades hoteleiras. No mínimo, terá que conter um desinfetante, uma máscara descartável e um par de luvas e é obrigatório para cada hóspede.

Todos os produtos apresentados estão notificados à DGS – Direção Geral de Saúde

