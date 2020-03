Desencorajar vinda de turistas é prioridade

As medidas de restrição ao desembarque de passageiros a vigorar a partir de amanhã nos aeroportos da Madeira tem como principal propósito “dissuadir” a vinda de turistas à Região nesta fase de alerta geral.

Mesmo prevendo que esta “medida para desencorajar a vinda de turistas” terá um “impacto gigantesco”, o secretário regional do Turismo e Cultura deseja que nos próximos tempos os turistas se abstenham de viajar para a Madeira e Porto Santo. Essa é a razão principal do desejo de ver os dois aeroportos fechados a voos com origem em seis países que potenciam nesta altura o risco de contágio. Como ainda não foi autorizado o desejo manifestado esta sexta-feira pelo Governo Regional, eis a razão da obrigatoriedade de quarentena a todos que a partir de agora venham a desembarcar na Região, precisamente para “limitar o acesso de pessoas à Madeira”, afirmou Eduardo Jesus, à margem da reunião que esta tarde manteve, na Secretaria do Turismo, com representantes dos diversos sectores do Turismo.

Amanhã à tarde há nova reunião agendada com o grupo de trabalho, que poderá vir a ser alargado.