Desde terça-feira que o Aeroporto de Porto Santo permanece vazio

É uma realidade inédita. O Aeroporto de Porto Santo está há mais de 48 horas sem qualquer avião comercial. O último movimento aéreo ocorreu a meio da manhã da última terça-feira, dia 17, com a partida do ATR-72 da Binter naquela que foi também a última ligação inter-ilhas no Arquipélago da Madeira.

A companhia aérea espanhola, a quem está concessionada a linha regular de transporte de passageiros entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo decidiu suspender, por tempo indeterminado, a rota que tem obrigações de serviço público. Além de interromper os dois voos diários entre as duas ilhas madeirenses, também

as ligações entre os arquipélago da Madeira e das Canárias, nomeadamente com as ilhas de Grã Canária (Aeroporto de Las Palmas) e de Tenerife (Aeroporto de Tenerife Norte) foram igualmente suspensas devido à quarentena obrigatória imposta pelo Governo Regional a todos os desembarques vindos do exterior do Arquipélago da Madeira desde as 00.00 do passado domingo, dia 15. Medida cautelar provocada pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) afectaria também a tripulação dos voos vindos de Canárias. “Por esse motivo, a Binter é obrigada a deixar os aviões em Canárias, já que se aterrar na Madeira, as aeronaves serão paradas, porque as tripulações entram em quarentena”, justificou a companhia aérea sedeada nas Canárias.

A Binter era a única companhia com ligação diária ao Porto Santo. Os outros voos pontuais de outras companhias, quer regulares, quer charters, foram também suspensos, razão pela qual desde a última saída do avião da companhia espanhola que não ocorre qualquer movimento aéreo na pista porto-santense. Realidade que ameaça perdurar no tempo, sendo que no horizonte não está previsto qualquer voo de e para o Porto Santo.