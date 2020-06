Derrota do Benfica e vitória do Porto trespassam imprensa nacional

‘Dois terços dos alunos avaliados sem testes’ é a notícia principal do JN nesta edição de quarta-feira, uma edição onde é referido que os trabalhos em casa têm maior peso na nota final e que 25% dos professores optaram por não dar matéria nova. A ligar este a todos os jornais em banca nesta manhã está a derrota do Benfica ontem em casa frente ao Santa Clara por 3-4 e a vitória do Futebol Clube do Porto por 4-0 frente ao Boavista por 4-0. “Bailarico no Dragão” resume o jogo dos azuis e brancos, que se isolam na liderança do campeonato. “Águia perde asas na Luz’ sintetiza a derrota do Benfica frente ao clube açoriano. “Equipa de Bruno Lage esteve a ganhar por 3-2, mas caiu nas compensações”, diz ainda o matutino, que publica neste São João um livro de quadras de São João enviadas pelos leitores. Destaque na primeira para a xenofobia, com a referência de que grupos racistas reuniram-se em Portugal, um tema aprofundado pelo Diário de Notícias.

A manchete é mesmo “Extrema-direita começou a reorganizar-se”, alertam as Secretas. Discurso cuidado, organizações novas e recrutamento aumentam preocupações. Em grande, a foto do São João no Porto. “Porto sem casos novos há 16 dias, mas sem São João”. A polémica sobre o pedido de cerca sanitária a Lisboa está na página nobre também, juntamente com a TAP, que queria mais 300 milhões do que o valor que o Governo vai injectar na companhia aérea.

O i pega nos dados referentes à pandemia da covid-19 para principal. “Lisboa ultrapassa hoje o Norte no número de infectados”. A Região registou 11.000 casos desde o desconfinamento. O Reino Unido pondera colocar passageiros de Portugal em quarentena. Outro tema maior da edição é a polémica entre os autarcas de Ovar e de Lisboa. Malheiro teme pela protecção, Medina diz que Malheiro estava com saudades do palco mediático. Ainda nesta edição, André Ventura que diz que se demarca de “todos os movimentos violentos ou subversivos que não respeitem a democracia”.

A covid-19 em Lisboa também chega à capa do Público, que coloca o tema na foto principal. “Quando a pobreza de junta ao medo”, escreve, e revela que ¼ da população da Área Metropolitana de Lisboa esta sob vigilância apertada. A principal notícia desta quarta-feira no jornal é de que o director de risco do BES subiu a administrador do NB com Ramalho, uma promoção com ‘luz verde’ do banco de Portugal. O número de imigrantes subiu 23% e são agora 590 mil os que escolheram Portugal.

O Correio da Manhã coloca em maior as comissões dos bancos nos créditos, um valor de 285 milhões. Dá ainda grande espaço à derrota do Benfica. “Águias sem asas e Lage perde a cabeça”. Aqui ainda o caso da morte de Pedro Lima. “TVI disse que a partir do fim do ano ia ficar sem trabalho”, cita o jornal.

A Bola diz que afinal houve mesmo São João no Porto. A festa fez-se depois da hecatombe em Lisboa. Em grande escreveu “Santos [a azul] e pecadores [a vermelho]”. O recorde resume o resultado no Dragão a “Sérgio enche o papo” e “Lage passa fome”, por baixo da informação de os encarnados têm a pior série de sempre. O Jogo é azul com “Noite de São Dragão”. Já sobre o Benfica optou por “Um clarão na Luz”.