Deputados Municipais do PSD denunciam “falta de investimento e de compromisso” da CMF

Presidente não presta esclarecimentos sobre a Estação de Comboio do Monte

Foi sem a presença do Presidente da Câmara Municipal do Funchal que o Voto de Protesto do PSD contra o abandono da Estação de Comboio da Freguesia do Monte foi hoje votado, em sede de Assembleia Municipal, com os votos a favor de toda a oposição e contra da coligação confiança.

Uma ausência que os deputados Municipais do PSD criticam, ainda que a considerem “reveladora da falta de atenção e de interesse que este assunto suscita ao Executivo Municipal”, atendendo, inclusive, ao estado a que o imóvel em questão se encontra.

Quando questionada sobre o assunto pela presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, a vice-presidente da CMF, Idalina Perestrelo, nada respondeu.

“É lamentável que o executivo nada diga ou esclareça a este propósito e ainda mais lamentável é que se ignore o estado de degradação a que este imóvel chegou, colocando em causa o património mas, acima de tudo, a segurança e a saúde pública”, sublinha Idalina Silva, garantindo que, “até hoje, a Câmara Municipal do Funchal não respondeu ao Ofício enviado sobre este assunto”.

“É essencial que a CMF tenha mais respeito por esta localidade e por uma população que já está cansada de notícias sobre avultados investimentos nesta Estação de Comboio que não se concretizam e que não passam do papel, pese embora os orçamentos aprovados”, rematou a social-democrata.

Pedro Gomes questiona autarquia sobre Bolsas de Estacionamento em São Roque

“Não basta falar das pessoas, é preciso fazer o melhor por elas”. Foi desta forma que Pedro Gomes lembrou, na sua intervenção, que a Câmara Municipal do Funchal tem “faltado ao compromisso” com a freguesia de São Roque, “onde são muitas as promessas por cumprir, desde logo relacionadas com necessidades básicas como a falta de estacionamento”.

“Bolsas de estacionamento que não são um luxo, mas, sim, uma necessidade da população e um imperativo para a segurança”, reforçou o deputado questionado “quando é que serão criadas as bolsas de estacionamento em São Roque?”

Rui Tem-tem chama a atenção para a falta de investimento nas Zonas altas

“Após ter lido o relatório de actividades dos últimos três meses, apresentado pela Câmara Municipal do Funchal, manifesto, aqui, o meu desagrado pelo facto de não ver quase nenhuma referência às Zonas altas, uma falta de consideração que não é de agora, mas que deve ser denunciada, até porque penaliza a qualidade de vida dos moradores que nelas residem”. A afirmação é do Deputado Municipal Rui Tem-tem que, esta manhã, fez questão de evidenciar “a falta de investimento da Câmara Municipal do Funchal nas Zonas Altas da cidade e a sua incapacidade de corresponder às promessas, muitas, que ficaram por cumprir, pelo executivo, ao longo dos últimos anos”.

O abandono do Gabinete das Zonas Altas do Funchal, o estado de degradação em que se encontra a maioria das estradas municipais, a falta de manutenção e conservação da sinalética rodoviária, a falta de estacionamento, as perdas de água, a falta de limpeza e de salubridade, o abandono das Hortas urbanas e a falta de abrigos para o transporte público – “da responsabilidade da CMF” – foram alguns dos problemas trazidos ao debate pelo deputado municipal.

Vera Coelho insiste na criação do Programa de Arrendamento Jovem para a Zona Velha

Durante a sua intervenção a deputada municipal Vera Coelho reiterou a necessidade da criação de um Programa de Arrendamento Jovem, especifico para esta zona da cidade.

“Uma iniciativa que, simultaneamente, promova a aquisição e a reabilitação dos edifícios devolutos existentes e reforce a sua atractividade, do ponto de vista dos apoios, a jovens do concelho ou residentes, pelo menos, há 5 anos, entre os 18 e os 35 anos de idade, com vista à sua fixação no centro do Funchal e combatendo, assim, o abandono e a degradação a que esta emblemática zona tem sido votada, pela Câmara Municipal do Funchal”, expôs.