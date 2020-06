Deputado Paulo Neves defende mais rotas da TAP para a Madeira

Paulo Neves teceu duras críticas ao que considerou ser “uma gestão atípica” que não atende àqueles que são os interesses e as reais necessidades, neste caso da Madeira.

O deputado do PSD na Assembleia da República participou, hoje, na audição ao presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves.

“É fundamental que a TAP não se esqueça de que a Madeira faz parte de Portugal e minimize, rapidamente, a desconsideração com que tem vindo a tratar todos os madeirenses, ao longo do tempo, abrindo novas rotas para a Região e ajudando a que, nesta fase de retoma e de recuperação do turismo, possamos ter mais ligações que não apenas aquelas que hoje são operadas, pela companhia, desde Lisboa e do Porto”, afirmou Paulo Neves.

“Não é compreensível que a TAP só tenha rotas dos aeroportos da Madeira para Lisboa e Porto, o que é manifestamente insuficiente e, por isso, seria importante retomar os voos directos para cidades da Alemanha e da Inglaterra, entre outros principais mercados emissores, nesta fase que é crucial para a recuperação do turismo regional”, disse, na ocasião, o deputado madeirense, apelando a que a companhia, no seu Plano Estratégico, seja capaz de incluir essas novas ligações, a favor de uma competitividade que, nesta altura de retoma do sector, é essencial para o destino.

Paulo Neves que, na sua intervenção criticou, ainda, a “gestão atípica” que impera na companhia, afirmando não fazer sentido o facto de “termos um Estado que tem 50% das acções mas que não manda, termos os privados com apenas 45% que fazem tudo o que querem e termos o accionista Estado que, pese embora as críticas que tece à TAP, está disponível para injectar na companhia mil milhões de euros, quando, perante outras necessidades muito mais graves e urgentes, se demite das suas responsabilidades”.